Mitte nõudlikus ja ähvardavas toonis, vaid diplomaadile kohasel viisil kirjutas riiki kaua ja lojaalselt teeninud riigiametnik, et meie diplomaadid on praegu keerulises olukorras. Olin Eesti riigi teenistuses diplomaadina üle kahekümne aasta, enamasti suursaadikuna, ja nii tean liigagi hästi, milliseid küsimusi oma riiki esindavatelt diplomaatidelt küsitakse. Küsijad, teiste riikide poliitikud, ametnikud, ajakirjanikud, analüütikud ja ärimaailma esindajad, investorid on kõike muud kui lollid, neile valetada pole võimalik. Ja nad oskavad ka ise lugeda, mistahes keeles. Me ei ela suletud karbis, me paistame riiklikult kõikjale läbi nagu hea veinipokaal. Silmapilk on näha, kas vein on enne väljavalamist dekanteeritud või on põhjas ebameeldiv sade.