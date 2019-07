Üks ettevõte võidab järjest Tallinna riigihankeid. See toob talle miljonite kaupa tulu. Konkurentidel on olnud võimatu löögile saada. Läbi aastate on ettevõtte omanikud peitunud variomanike ning anonüümsete offshore’ide taha. Kaks kuud tagasi tõestas Postimees, et sellel kurikuulsal ettevõttel, AS Signaalil on väga lähedane seos Urmas Sõõrumaaga.