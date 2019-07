Boris Johnsoni karjäär on teinud täisringi – Brüsseli korrespondendina kirjutatud liialduste ja valedega kogutud populaarsus valmistas ette pinda Brexiti käilakujuks tõusmisele ning osava poliitilise positsioneerimise tulemusena on tema nüüd see, kes peab alustatu lõpule viima.