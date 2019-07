Välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas näitas, et välispoliitika suurim katsumus on sisepoliitika.

Siseminister Mart Helme teatas õnnitluskirjas Briti vastsele peaministrile Boris Johnsonile, et eestlased mäletavad raskusi, mis tuli ületada, et lahkuda liidust, mille liikmed me ei tahtnud kunagi olla. Brexit ning Eesti iseseisvumine olid pandud samale pulgale ning ilmselt tekitas see diplomaadis kõhedust.