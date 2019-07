«Suuremeelsus» on meie keeles uus sõna. Wõib olla, et tema tähendus mõnele ehk weel küllalt tuttaw ei ole.

See sõna on Saksa keelest wõetud. Tema tähendus on kõrgem tundmine ning auus meel, mis teisele wõib andeks anda, tema auu tõsta ning edendada. Arwab ehk keegi: «Kuis ma wõin teisele andeks anda, kui mul õigus on. Õigus peab õiguseks jääma, ning mis pääle selle, see on asjata sõnakõlin.»