Mida siis teha? Selleks on meil helgete peadega hästi tasustatud poliitikud, kes võiksid alustada iseendast ja esindada välismaal mitte omaenda kildkonna ambitsioone, vaid Eesti huve, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Ajalooliste paralleelide tõmbamine on täiesti legaalne teaduslik võte, mida ka ei arvaks sellest välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas. Kuigi ka Hegel osutas oma loengutes sellele, et antud meetod pole täiuslik: «Valitsejatele, riigimeestele ja rahvastele soovitatakse võtta õppust ajaloo kogemusest. Kuid kogemus ja ajalugu õpetavad, et rahvad ja valitsused pole ajaloost kunagi midagi õppinud ja ei nad tegutsenud vastavalt õppetundidele, mida oleks võinud ajaloost saada.» Ilmselt ei tee seda ka tänapäeva EV juhid.