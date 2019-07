Tõenäoliselt küsib nii mõnigi, kas see kõik on seda väärt. Lühike vastus on loomulikult: jah, on küll. Meie sõdurite osalemine välismissioonidel on kindlustanud meie sidemeid liitlastega. Ja kui me ise ei aita, ei tule ka teised meile appi.