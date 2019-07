Kui enesetapu kajastamine ajakirjanduses osutub vajalikuks, tasub kogu aeg silmas pidada, miks on see vajalik. Nii õnnestub vältida ülearuseid detaile, kirjutab Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht ja kolumnist Mart Raudsaar.

Keegi kunagi ütles, et inimest häirib kõige rohkem koera haukumine ja lapse nutt, mis on inimajaloo arengu paratamatu tulemus. Tõesti, mul on alati väga raske näha või kuulda lapsi kannatamas ning alati tekib tahtmine midagi nende heaks teha. Küllap on see nii valdava osa inimestega – teame südamlikke lugusid annetustest laste heaks.