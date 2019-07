Vahetund Postimehega 2019-07-24

«Vahetund Postimehega» lahkab seekord teemasid nii välismaalt kui kodukamaralt. Saate esimeses pooles on stuudios Postimehe välistoimetaja Margus Parts, kellega teeme juttu Boris Johnsonist — peatsest Briti peaministrist. Saate teises pooles on külas arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe, kellega lahkame suvist liiklust. Saadet juhib arvamustoimetuse juhataja Indrek Lepik.