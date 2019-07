Meil tuleb kõigil aru saada, et toidujäätmed ei ole prügi, vaid väärtuslik ressurss, mis tuleb hoida ringluses, kirjutab Kompostiljoni teavituskampaania eestvedaja Angela Hollo.

Praegune lineaarmajandus, mis põhineb «tooda-tarbi-hülga» mudelil, on viinud planeedi prügikriisi ja esitanud inimestele tõsise väljakutse. Alates 2020. aastast tuleb meil vastavalt Euroopa Liidu ringmajandusdirektiivile ringlusse suunata vähemalt 50 protsenti olmejäätmetest praeguse 28 protsendi asemel ning tagada hiljemalt 2024. aastaks, et biojäätmed kogutakse kas eraldi või võetakse need ringlusse kodus kompostmise näol.