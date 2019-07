Sheldrake on kõnealuses raamatus käsitlenud seitset vaimset praktikat ja sellele käesoleval aastal ilmunud järjes «Viisid, kuidas minna edasi» veel seitset. Loengus tuleb juttu peamiselt kõnealuste praktikate ilmavaatelisest vundamendist ja ka autorist endast.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.