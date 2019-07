Peab tunnistama, et järjest enam hakkab mind valdama tulutu bussiootaja tunne: seisad kuskil tundmatus peatuses järjest tihenevas vihmasajus ja ootad bussi, et koju, oma turvalisse elupaika tagasi jõuda. Seda päästvat bussi aga ei tule ega tule, ning järjest rohkem hakkab hinge vaenama kahtlus, et see jääbki tulemata.

Või siiski? Praegu niiviisi selles virtuaalses bussipeatuses seistes pole ma selles enam nii kindel, sest tädi Maali tüüpi inimesi, kes ilmvõimatuid imesid usuvad, polegi meie hulgas nii vähe. Taassündinud prohveti juhtimisel on nad suutnud terve erakonna püsti panna ja usuvad siiralt, et on leidnud ajaloolise ratta, mille abil on võimalik 21. sajandil kogu ajalugu sajandi võrra tagasi pöörata. Selleks on vaja vaid igal võimalikul juhul omapead vastuvoolu ujuda ja mis tahes maailmaprobleeme lahendavatele ettepanekutele vastu hääletada. Koos muu Euroopaga edasi sammumine on minevikku taga igatsevate Maali-tädide erakonna meelest kurjast, aga miks – kas sellepärast, et nendele teed näitav majakas asub hoopis mujal?