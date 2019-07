1912. aasta 24. juuli Postimees FOTO: Kuvatõmmis

Wene talupoeg on sellega harinenud, et teda hädakorral kroonu toidab, et igas uuemas ettewõttes walitsuse käsi aitamas ja upitamas on. Meid on harjutatud iga toetuse pääle üleüldistes asjades, mis ülemalt poolt tuleb, nagu suure armuanni ja hääteo pääle vaatama.

Nende tagajärgede pääle vaadates paistab, nagu oleks see just kõigiti korras, et walitsuselt üleüldistes asjades toetust ei saada. Kuid ei tohi siin mitte liialdada. On suuremaid ja üleüldiseid ettewõtteid, kus ilma riigi abita läbi ei saa. Ülekohtune oleks see, kui teatud riigiosad alati saawad, ja teised alatasa maksawad.