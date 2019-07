Koolikiusamine on ju nii või teisiti sümptom, mille põhjused peituvad ühiskonnas laiemalt. Näib, et üks põhjusi on tsiviliseerituse, kultuursuse taandumine, mis muuhulgas avaldub lastekasvatuses, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.

Golding kirjutas romaani pärast II maailmasõda, püüdes aru saada, kas kurjus, mis inimestes sõja ajal ilmnes, oli n-ö olukorrapõhine või midagi inimolemusele sügavalt omast. Psühhoanalüütikud on Freudiga eesotsas ju ammu selgeks teinud, et inimest juhivad paljuski tungid. Carl Gustav Jung on selle vastuolu sõnastanud kui vajaduse leida tasakaal – liiga palju «looma» hävitab tsiviliseerituse, aga liigse tsiviliseerituse tagajärg on haige loom.