Perepuhkus või lastega reisimine ei ole midagi hullu, pigem on asi vanemate suhtumises, kirjutab nelja lapse ema ja kolumnist Els Heinsalu.

Juhtusin eelmisel suvel lugema Mihkel Raua kirjutist – no tegelikult osa sellest – pealkirjaga «Pole midagi hirmsamat kui perepuhkus». Tundus selline parajalt humoorikas kirjanduslik tekst. Päriselt ju nii ei saa olla. Tundus ikka väga liialdatuna.

Üks viimastest lausetest, mida ma lugeda sain, kõlas nii: «Reis Chicagost (kus me praegu elame) Salt Lake Citysse kestab kolm tundi, ja kes on kahe väikelapsega kas või viisteist minutit lennukis viibinud, see teab, kui tohutult pikk aeg kolm tundi olla võib.»