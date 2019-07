Kerttu Kirjanen FOTO: Konstantin Sednev

Tahan jõuda kaugele, lennata kõrgelt ja saada oma valdkonnas tunnustatuks, aga ma ei pea enam vajalikuks öösiti nutta ning kujutada 24-aastaselt ette, et ma olen vana, kirjutab Postimehe suvereporter Kerttu Kirjanen.

Sisseastumiste periood on läbi. Kõik, kes kuhugi kandideerisid, on praeguseks koolilt vastuse saanud. Palju on neid, kes tänavu sammud kõrgkooli poole seavad, kuid on ka neid, kellel on varuks mõni teine plaan.

Mina pärast gümnaasiumi lõppu kohe ülikooli ei astunud. Eksinud hingena tegin aasta aega tööd, mis pani mind mõistma, kui väga ma tegelikult õppida tahan. Sellele järgnesid kaks vägagi segadust tekitavat aastat, mil õppisin täiesti valet asja. Ülikooli ajakirjandust õppima astusin seega 23-aastaselt.

Oma 18. sünnipäeva eel nutsin ja mõtlesin, et ma olen juba nii vana. Ma olin 18! Ma ei olnud elu alustanudki.

Südames oli kõik need aastad tunne, et jään elust ilma. Koguaeg oli tunne nagu elu oleks Tallinn-Tartu viimane buss, kuhu tingimata jõudma pean. Tunnistan, et teatava kibestumusega hinges vaatasin oma koolikaaslaste pilte, kes juba diplom näpus ülikooli ees poseerisid – vanemad ja vanavanemad ümber seismas, teatav uhkus silmis.

Tegelikult oli bussist maha jäämise tunne juba varem. Koguaeg tundsin, et on kiire, kõike peab jõudma aga ma vananen nii kiiresti. Oma 18. sünnipäeva eel nutsin ja mõtlesin, et ma olen juba nii vana.

Ma olin 18! Ma ei olnud elu alustanudki. Mul polnud aimugi, mida elu endast kujutab, ja oma enda rumaluses kümmeldes korrutasin endale, et ma olen vana. Praegu, kuus aastat hiljem saan aru, kui naeruväärne see oli.

Kõrgkooliga seoses on noortel alati olnud palju erinevaid arvamusi. On neid, kes tulihingeliselt ütlevad, et ilma selleta elus hakkama ei saa. Siis on see grupp noori, kes tahavad esmalt elu näha, reisida. Ning on ka neid, kes kooli vajalikuks ei pea ja kohe tööle asuvad.

Järjest enam tundub mulle, et noorte inimeste valikud on ajendatud pingest, et nii paganama kiire on. Kuhu?

Kõik need valikud on head. Soovin edu neile, kes lähevad sügisel kõrgkooli, soovin jaksu neile, kes kängurumaale arbuuse lähevad korjama, ja ülejäänutele soovin õnne tööturul. Sisimas loodan, et kõik need erinevate valikute esindajad teevad otsuseid südamesoovist, mitte hirmust, et millestki muidu ilma jäädakse.

Kuid järjest enam tundub mulle, et noorte inimeste valikud on ajendatud pingest, et nii paganama kiire on. Kuhu? Kuhu tegelikult ühel inimesel kiire on?

Kiire võib olla tööle, kui sa täistopitud trammis kohta ei leia ja jalgsi pead minema. Kiire võib olla lennukile, kui su laps on otsustanud keset lennujaama end põrandale vibuks tõmmata ja keeldub ilma ülehinnatud kõrrejoogita edasi minemast. Kiire võib olla poodi, kui sulgemiseni on kolm minutit aega, kuid ilma piimata maitseb kohv hommikuti kehvasti.

Elu üldiselt ei ole maraton, kus kõige kiirem jooksja võidab. Hingetuna finišisse jõudmine ei ole eesmärk, sest kui sa lõpuks finišijoonel väsinuna maha langed, sent surmale võlgu, saad aru, et sa ei ole näinud kõike seda, millest mööda jooksid. Ja sa jooksid kiiresti. Veri kõrvus kohisemas, nagu võidusõiduhobune, kelle peale on raha panustatud – sa pead võitma.

Sattusin hiljuti rääkima oma naabripoisiga, kes on minuga sama vana. Viskasime nalja selle üle, kuidas praegu alles täiskasvanuikka jõudnud noored arvavad meid olevat vanurid.

«Jah, paruka panen õhtuks jope kõrvale nagisse,» naeris naabripoiss. «Rulaatoril on SOS-nupp, kui ma peaksin sellega vaiba peal ümber käima,» lõõpis ta.

Kuigi me selle üle naersime, saime ilmselt mõlemad aru, et 18-aastasena arvata, et elu on läbi ja 25-aastasele koputab surm kindlasti kolm korda päevas uksele, on omamoodi nukker.

Nõustun Priit Pulleritsuga, kes mulle ühes intervjuus ütles, et noortes peaks olema idealismi ja nooruslikku entusiasmi. «Nooruses on sul seda energiat. Elu niikuinii mudib sind tasaseks ära, lõikab sul nurgad maha ja sa saad aru, et sa oled pannud liiga kõrge algkõrguse,» ütles ta.

Seepärast pean oluliseks siinkohal öelda, et liiga kõrge algkõrguse seadmises ei ole midagi paha, sest vähemasti, nagu ütles Pullerits, on sul olnud mingisugune tahtmine, pürgimus. Ja selle nimel oled sa olnud entusiastlik.

Jah, eesmärke on vaja. Kuid miks ei võiks saavutada ühte eesmärki korraga? Tegelikult on kõik korras, kui sa 25selt ei oma Viimsis maja, ei sõida kõige uuema autoga ja ei käi igal kolmapäeval hapu näoga oma sõbrataridega peenes vanalinna restoranis brunchidel. Meie, noored – meil on veel aega!

Ka mina unistan suurelt. Tahan jõuda kaugele, lennata kõrgelt, saada oma eluvaldkonnas tunnustatuks, aga ma ei pea enam vajalikuks öösiti nutta, kujutada 24-aastaselt ette, et ma olen vana, et minu aeg on lõppemas, ja mõelda, kas homme ärgates on natuke rohkem mullalõhna tunda.

Mõni aeg tagasi lugesin uurimust, kus tuli ilmsiks, et noored ei taha enam kulutada aega karjääriredelil ronimiseks. Nad tahavad vähemalt kuu aega hiljem alates tööleasumisest tõusta ettevõtte juhiks või veel parem – omanikuks. Ma nimetaks neid veidike ebarealistlikeks ootusteks.

Samas pean tunnistama, et imetlen noori. Milline tahe! Millised ambitsioonid!

Ma ei oska öelda, kui tõetruu see uurimus on, kuid ilmselt on sel oma tõetera sees. Ma ei tauni kunagi inimeste ambitsioone jõuda kaugele ja kõrgele, kuid vahetevahel on oluline aeg maha võtta.