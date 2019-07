Ühel vihmasel suvepäeval võisin New Yorgis laua taga istudes kuulda ülimalt intrigeerivat teooriat. «Kõik arvavad, et need olid venelased,» kergitas nõbu kulmud kõrgele.

««Venelased, venelased! Need olid venelased,» ütlevad nad. Aga mul on üks sõber, kes töötab lennunduses. Ta ütleb, et ta viidi sügaval kõrbe all asuvasse punkrisse. See oli Donald Trumpi trollivabrik, ridade kaupa arvuteid, kuni silm seletas nägema. Nemad olid need, kes valimisi häkkisid,» seadis ta käed rinnal risti. «Need ei olnud venelased. Need olime meie ise!»