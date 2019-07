Kreml on juba mitmendat aastat pannud regioonide ühtse valimispäeva paika sügise algusse, sel aastal siis 8. septembrile. See on teadlikult nii valitud, et suvepuhkuste hooaeg ja järgnev valmistumine kooliaasta alguseks tõmbaksid kodanike tähelepanu poliitilistelt debattidelt ja valimisvõitluselt eemale. Vaba poliitiline arutelu rikuks ju ära propagandistliku «stabiilsuse». Mis sest, et mingit tõelist valimisvõitlust, nagu see toimub demokraatlikes riikides, Venemaal nagunii ei ole. Ja üldsegi mitte aastaaja tõttu. Võimud pruugivad algelist, aga lollikindlat tehnoloogiat: opositsioonilisi kandidaate lihtsalt valimistele ei lasta. Selleks on käepärast mitmeid võtteid.