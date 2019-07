Maailma Majandusfoorum (WEF) märgib oma hiljutises analüüsis, et isejuhtivate autode kasutuselevõtuks on lisaks tehnoloogia töökindlusele vaja ka inimeste usaldust. Kuid isejuhtivate autode katsetamise käigus on juhtunud õnnetusi, mis on avalikkust ehmatanud.