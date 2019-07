Mõneteist kilomeetri pärast hakkas tee äärde ilmuma hiinakeelseid silte ja mäenõlva ääristasid uskumatuna näivad tunnelite ja sildade karkassid. Orgu püstitatud ehituslinnakust möödudes saime küsimustele vastuse: selgus, et töid tegi Chinese Road and Bridge Corporation.

Paraku on siin mitu aga. Esiteks selgub eksperdihinnangutega tutvudes, et projekt ei pruugi ennast üldse ära tasuda, sest Montenegro ranniku ja Serbia vahel lihtsalt ei ole piisavalt liiklust ja Serbia on viivitanud piiritaguse ühendava tee ehituse alustamisega.

Nüüd on Montenegro otsustanud järgmise kolme aasta jooksul võlakoormat vähendada, kaaludes selleks 300 miljoni euro väärtuses võlakirjade väljastamist, riigi lennujaamades osalise kasutusõiguse müümist ning kodakondsuse andmist kuni 3000 välismaalasele, kes on valmis investeerima vähemalt 250 000 eurot valitsuse projektidesse.

Kõik see kordab juba tuttavat mustrit, kus riigid võtavad sageli ilma selge ohuhinnanguta laenu suurelt Hiinalt, arvestamata, et Pekingil on sellistes projektides alati oma strateegilised huvid. Õnneks on Euroopas viimasel ajal probleemi üha rohkem teadvustama hakatud ning loodetavasti hoiab see ära Hiina laienemise võlaorjusesse langenud Euroopa riikide taristu arvel.