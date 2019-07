Helme hirm või õigupoolest tema partei valijates üles köetud kartus kõige võõra ees on hakanud meie majanduspoliitikat dikteerima, kirjutab kolumnist Andrus Karnau.

Esimesena pani seda tähele kirjanik Tõnu Õnnepalu. «Kahju, et me osutusime siiski päris tavaliseks oma mineviku käes vaevlevaks postkommunistlikuks maaks ega olnudki see modernistlik ja edumeelne Põhjamaa, nagu vahepeal vist püüdsime ennast uskuma panna,» kirjutas Õnnepalu mullu augustis Edasis.