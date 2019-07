Eesti Kaubandus-Tööstuskoda oli üks liitudest, kes oli reklaamiseaduse muutmise eelnõu poolt. Põhjus ei peitu mitte kiirlaenudes, vaid muudatus on vajalik selleks, et paljud ettevõtted saaksid koos kauba või teenusega reklaamida ka liisingu või järelemaksu võimalust ning anda seeläbi tarbijatele adekvaatset infot, kirjutab koja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras.

Muudatusega võib kaasneda positiivne mõju ka tarbijatele. Kuna täna ei tohi näiteks mobiilimüüja reklaamida mobiiltelefoni koos järelmaksuga ja sellega seonduvaid kohustusi, siis ei pruugi tarbijal olla ka piisavat infot, et hea otsus langetada. Muudatuse tulemusena olukord paraneb, sest kauba reklaamis on lubatud tutvustada ka maksevõimalusi ja nende tingimusi.

Ühe sätte kehtetuks tunnistamine ei tähenda seda, et nüüd saab jälle vabalt teha kiirlaenudele mesijutuga reklaami. Muudatus võimaldab tarbijatele pakkuda lisainfot, kuid ei kaota tänaseid piiranguid. Näiteks jääb jätkuvalt kehtima põhimõte, et kiirlaenu reklaam peab olema vastutustundlik ning tasakaalustatud. Lisaks on seadus endiselt kirjas, et reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele.