Tudengina näen, kui palju on ülikoolis sügavalt südamest Eesti teaduse jätkusuutlikkuse ja kvaliteetse õppe eest muretsevaid inimesi, kelle jaoks on selliseid väljaütlemisi Mart Helmelt valus ja demotiveeriv kuulda, kirjutab riigiteaduste tudeng ja TLÜ Üliõpilaskonna juht Johanna Viik.

Tahaks väita, et olen Mart Helme küsitavate väljaütlemistega juba harjunud. Isegi hobusevargaks tituleerimisest tundsin, et võin üle olla, sest puudus sellel ju igasugune faktide baasil tõestus ja ega Tallinna Ülikoolis ju ühtegi sellenimelist eriala ole ka. Kuid lugedes, et Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Teaduskoda, Tallinna ja Tartu Ülikooli ametiühingud ei vääri vastust oma pöördumisele, siis tekkis küsimus, et mille alusel otsustab siseminister, milliste organisatsioonide ja Eesti kodanike pöördumised on väärt vastamist ja millised ei ole?