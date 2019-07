Kas nüüd on lõpp hea, kõik hea? Rahulolu, kui seda üldse on, on pigem üürike. Euroopa Komisjoni juhi nimetamisel räägiti aastaid nn Spitzen-kandidaadi süsteemist, sellega arvestasid kõik, mitte üksi Manfred Weber ja Frans Timmermans, kes pika ninaga jäid. Kuidas von der Leyen seda usaldusmudelit, mille president Macron ühe kapriisiga õhku lasi, taastama asub, ei ole selge. Komisjoni tulevane president lubas Euroopa Parlamendi liikmetele, et teeb seda, aga praegu tundub see lubadus kusagil hästi eemal – pole aktuaalne ega täidetav.