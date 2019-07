Tartus toimub Metallica kontsert, mille raames on Tartu linna piiril asuvad linnasildid saanud Metallica kujunduse. FOTO: Kristjan Teedema

Mäletan hästi seda mullust septembripäeva, mil Tartu Postimehe toimetus jõudis paraja uurimistöö tulemusena veendumusele, et umbmäärane kõlakas Metallica võimalikust Tartu-kontserdist vastab tõele. Meenub seegi, kuidas mind valdasid toona vastandlikud tunded.

Rõõmustama pani mõte, et lõpuks ometi jõuab Tartusse üks päris suur, igas mõttes tõsiselt võetav kontsert, ning see annab võimaluse kõigil kontserdikorraldajatel veenduda, et Eestis ei pea tingimata kõiki suursündmusi korraldama Tallinnas. Ometi jäi ruumi ka ebaluseks: juurdlesin, mis ma juurdlesin, aga esimese hooga ei kõlanud ikkagi loogiliselt, et metal-muusika tippude tipp ja publikurekordite murdja tahab üles astuda just siin – meie «kausikujulises kalurikülas», õllekappade ja rahvariiete eksponeerimiseks mõeldud maja taga.

Hiljem ongi selgunud, et tegelikult kujutas Metallica ERMi juurde toomine endast pigem midagi hädataputaolist – Tallinna lauluväljak oli bändile sobivateks kuupäevadeks juba hõivatud ning teisi paslike paiku pealinnast ei leitud.

Ent vaadates nüüd tagasi kontserdi piletimüügi käigule, julgen siiski oletada, et «hädatapp» õigustas end igati. Võib oletada sedagi, et kui Metallica oleks oma neljanda kontserdi Eestis andnud Tallinnas, poleks asi äriliselt laabunud sugugi sama ladusalt. Tartu eelis on eriline asupaik ning uudsuse võlu.

Tahaks väga loota, et Metallica kontsert toob endaga kaasa püsiva nihke. Et tartlased ise julgevad edaspidi suuremalt mõelda.

Minagi soetasin pileti eeskätt selle mõttega, et näha, kuidas kontsert uues kohas õnnestub. Alles teisena rändas mõte James Hetfield​i kärisevale häälele, mis peagi üle vana sõjaväelennuvälja kaigub: «Exit light, enter night…»

Ma väga ei kahtle, et kontsert õnnestub ning Tartu pingutab väärikalt, et kõikidele külalistele meelepärane olla. Kuid mis saab edasi? Nädala lõpuks on 60 000-pealisest publikust jäänud vaid mälestus ja rida kiirelt vananevaid pilte sotsiaalmeedias. Kas pärast seda saabub taas pikk vaikus õllekappade seltsis?

Tahaks väga loota, et Metallica kontsert toob endaga kaasa püsiva nihke. Et tartlased ise julgevad edaspidi suuremalt mõelda. Et kontsertide ja teiste suurte ürituste eestvedajad söandavad talitada teistmoodi. Ka pealinnast kaugemal.