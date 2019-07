Kiusamine on üks koletu asi. Mõtleme küll, et tunneme selle ära, kui see meile ette satub, aga võta näpust. Elu ja uuringud näitavad, et inimesed saavad kiusamisest väga erinevalt aru ning seetõttu kiputakse toimuvat alahindama ja tähelepanuta jätma. Kiusamise olemuse ja selle ärahoidmise kohta on kooliperedel ja lapsevanematel veel palju õppida.