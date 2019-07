Elmar Vaher. FOTO: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Nädalavahetuse eesti raadioeetri jutusaadetes on viimasel ajal pühendatud palju tähelepanu politseiülem Elmar Vaheri magistritöö kaasusele. Jättes kõrvale plagiaadikahtlustuse, mis nüüdseks on TLÜ akadeemilise komisjoni poolt ka lahendatud, vaatleksin küsimust märksa laiemalt ehk magistrinõude põhjendatusest lähtuvalt.

Peamiselt on teema kommenteerijad tundnud Vaherile kaasa. Põhjuseks on enamasti märgitud, et riigi kõrgetelt ametnikelt teaduskraadi – antud juhul magistrikraadi – nõudmine pole põhjendatud; lähtuda tuleks inimese kogemusest ja võimekusest. Viimasele soovile ei saa kuidagi vastu olla, nagu võib ka nõustuda, et ametikohale juba valitud inimesele tagantjärele sellise nõude esitamine on liiast.

Küll aga on enam kui küsitav mõne saatejuhi viimastelt argumentidelt sujuv üleminek väitele, nagu oleks kogu idee ise – (kõrgetele) ametnikele kraadinõude seadmine – ebakohane. Vaidlen sellele vastu. Minu pikk kogemus ülikooli õppejõuna lubab öelda kindlalt, et kraadiõppe kaudu omandab inimene, muidugi ka tulevane ametnik, nii teadmisi kui analüüsivõimet, ning ühiskond on rumal, kui lubab tal neid omandada alles tööl olles, katse-eksituse ajanõudlikul meetodil, mis on kogemuse omandamise peamine tee. Kas peaksime lubama, et selle tee maksab kinni maksumaksja, kes sellisel juhul peaks leppima ka eksimisega ja kannatlikult ootama, kuni ollakse kogenud? Või on siiski kindlam loota, et seatud filter – kraadinõue – lubab vähemasti loota professionaalset toimimist?

Muidugi ei taha ma seejuures väita, et kraad või üldse ülikooliharidus on mingi valmistarga ametniku saamise absoluutne garantii, sest selleks kujunemine sõltub ikka inimesest endast.

Samas ei tohiks alahinnata ka kõrge riigiametniku kraadinõude teist – hoopis laiemat tähendust loovat – aspekti. Kraadinõude sätestamisega annab riik signaali, et haridus ja haritus on väärtused ning see iseenesest on – humanitaarteaduslikult väljendudes – performatiivne tegu, mis hakkab ühiskonnas toimima läbi mitme konkreetse praktika. Näiteks veenab see inimesi õppimise kui ühe olulisema hüvede loomise eelduse – olgu need mis iseloomuga tahes – vajaduses ning paneb neid selles osas tegema isiklikke otsuseid ja pingutama. See veenab ülikoole ja kannustab õppejõude tunnetama, et nende töö on vajalik. See loob ühiskonnas kindlustunde, et meie eest teevad teatud otsuseid inimesed, kes on targad.

Vahe tänase bakalaureusetaseme ja magistrikraadi omandanute vahel on tegelikult ülisuur. Kas õppida, st tegelda lugemise, mõtlemise, diskuteerimise, empiirilise materjali kogumise/mõtestamise ja kirjutamisega kolm või viis aastat?

Ka õppimistegevus on ju tegelikult kvalifitseeritav väärtusliku kogemusena, mille eesmärgiks on vundamendi loomine iseseisva analüüsimise jaoks. Muide kombineerib tänane ülikooliõpe auditoorset õpet ka nn VÕTAga – varasema töökogemuse ja õpingute arvestamisega, mis tähendab, et asjakohased

tööpraktikad kvalifitseeritakse ümber akadeemilisteks ainepunktideks. Küllap oli see suuresti nii ka «vaese Vaheri» magistriõpingute puhul. Magistritöö kirjutamise pärast ei tohiks talle küll kaasa tunda, sest kahtlemata on oma mõtete sõnastamine, milles ühtlasi ollakse ju diskussioonis mitme teise sama teema analüüsijaga, kõrget riigiametnikku arendav praktika. Lisaks: mõtelda on ju mõnus. Olen kindel, et seda tunnetas ka Elmar Vaher.

Niisiis, teadmisi saab õppida ja neid saab omandada kogemuse teel. Tasub meenutada, et kogu inimkultuuri edenemine toetub sellele arusaamisele. Lääne kultuuriruumis öeldakse see ülimalt selgelt välja valgustusajastul, toetudes antiigi ja renessansiajastu pärandile. Teadmised on selleks, et parandada teadmisi, mis teeb neist kultuuri regenereerijad kõige üldisemas mõttes. Teadmised on kriitilise mõtlemise alus ning ilma kriitilise mõtlemiseta pole võimalik olemasolevat selle ilus ja puudustes märgata ja tunnetada. Just nii ongi – ka millegi kuidagiviisi kogemine paigutub meis mitte vaid eelmisele kogemusele, vaid ka teadmistele. Teadmised annavad meile pilgu elus ettetuleva vaatamiseks ja selle asetamiseks asjakohastesse seostesse. Ja nagu tuhandete aastate taha ulatuv kultuuripraktika näitab – see pilk on arendatav.