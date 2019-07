Lapse vastu suunatud vägivald. FOTO: Germano Poli/PantherMedia/Scanpix

Tuleb pingutada selle nimel, et ükski laps Eestis ei jääks abita ja et osutatud abi ei tekitaks samas hullemat olukorda, kui oli enne, kirjutab õpetaja Mari-Vivian Ellam.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Olen sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate suust kuulnud enda jaoks väga imestamapandavaid õigustusi. Näiteks, et lapse jutt selle kohta, et ema on teda seksiks müünud, on kättemaks, ehkki selliseid kuuldusi kinnitavad alevikus mitmed. Samuti, et pere lapsed ei saa olla näljas, kuna kolme aasta tagused graafikud näitavad, et lapsed on normaalkaalus.

Samuti ei olnud lastekaitsetöötajate arvates probleem see, et pereema elukaaslased vahetuvad iga kuu-paari tagant ning nende hulgas on eksvange ja alkohoolikuid. Nii mõnigi läks vangi ka konkreetse pere lastele füüsilise kahju põhjustamise eest ning mõne päeva pärast oli majas juba uus mees. «Inimesel on õigus oma eraelule,» ei näinud lastekaitsetöötaja selles probleemi. Samal ajal on pere lapsed öelnud, et ema ise on vägivaldsemgi.