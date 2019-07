Minu otsus saata uus nimeseaduse eelnõu kooskõlastusringile on pälvinud palju tähelepanu. On olnud positiivset ja mõistvat tagasisidet, kuid ka kriitikanooli, mille puhul tundub, et valitud on vale märklaud või et eelnõu sisust pole õigesti aru saadud, kirjutab rahvastikuminister Riina Solman.