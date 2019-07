Riigiametite kolimise teema on kõigest üks – ehkki ilmselt parim – näide Tallinnas ja selle lähiümbruses elavate ning ülejäänud eestimaalaste kohati diametraalselt erinevast vaatest oma kodumaa elukesele. Sõltuvalt mõttelaadist on Maarjamaa eri nurgad pealinnast kaugel või Tallinn Eesti servas. Geograafilises mõttes.

Ma pole kindel, kas nende arvamuste erinevust piisavalt märgatakse ja teadvustatakse. Igatahes on see kriitilise tähtsusega. Tallinna-keskselt mõtlevad inimesed ei pea saavutama arvulist ülekaalu, et teha kogu riiki puudutavaid muudatusi oma mätta otsast, sest otsustajate kabinettidest asub lõviosa (endiselt) pealinnas. Tallinnas elab veidi vähem kui kolmandik eestimaalastest ning isegi Harjumaa ja Raplamaa elanikud ei anna poolt kokku.

Niisiis, mittepealinlaste hääl kõlagu. Ent mitte üle pealinlaste karjudes. Kui viljandi-, jõgeva- või pärnumaalane ütleb, et riigitöökohti on varasematel aegadel tsentraliseerimise lipukirja all teadlikult Tallinna kolitud ja on viimane aeg midagi tagasi saada, siis on talle raske vastu vaielda, kuid kui ta laskub suure elumuutuse ette seatava tallinlase mure naeruvääristamiseni, siis muutub ta sama küüniliseks kui pealinlane, kes arvab, et «maal» tööd teha ei osata.