Sotsiaaldemokraatliku erakonna praegune esimees Indrek Saar, kes alles hiljuti täitis kultuuriministri kohustusi, on tegelikult elukutselt näitleja – alles mõne aasta eest mängis ta Shakespeare’i «Hamletis» Claudiust. Tasub mainida, et näitlejatele avaldavad tegelaskujud, keda nad etendavad, väga suurt mõju. Nii andis Indrek Saar, peas kahtlemata tagumas Claudius, teada: «Sotsiaaldemokraatide rahvuslus ei ole morn, endassetõmbunud ja maailma ees hirmul – me usume, et Eesti vajab rõõmsat, elujaatavat ja avatud rahvuslikkust.»