See, kuidas ühtäkki hakkas HKScani endiste juhtide Teet Soormi ja Mati Tuvi kriminaalasjast õhk välja visisema ning lihatööstus loobus äkitselt oma miljonihagidest, on enam kui hämmastav.

Ühelt eelduslikult põhjamaiselt läbipaistvalt ja mittekorrumpeerunud moel äri ajavalt suurelt Soome börsifirmalt ei ootakski vähemat. Kummaline on aga see, kuidas kogu suurfirma pealehakkamine õigluse jaluleseadmisel kaks ja pool aastat hiljem hääbus.

Vahepeal on Veber prokuröriameti maha pannud ja tegutseb advokaadina. Süüdistus aga ei jõudnudki kohtusse. Selle üle võtnud prokurör Martin Tuulik jõudis järeldusele, et kuriteoteates esitatud info ei leidnud kinnitust. Ometigi oli Veber asjaga teist aastat töötanud ning kohtutee juba paistis. Prokuratuuri kannustas kriminaalasja lõpetama ka see, et samal ajal jõudis kannatanu ehk HKScan eksjuhtidega nende tekitatud kahjude hüvitamise tsiviilasjades kompromissile.