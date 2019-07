See oli täpselt kümme aastat tagasi, kui Urmo Aava viskas kiivri peast ja otsustas: aitab! MM-sarjas jäi parimaks Kreeka ralli neljas koht, kuid just neljandasse elukümnesse sisenenuna tundis ta, et vanust on juba piisavalt, aga raha mitte samavõrd piisavalt.