Peatänava projekt. Vaade Narva maantee tänavale. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Viimaste päevade ajakirjandusest võib jääda mulje, et hea linnapea Taavi Aas tahtis teha suurepärase ja jalakäija- ning jalgrattasõbraliku peatänava. Aga siis sai linnapeaks halb Mihhail Kõlvart, kes tõmbas projektile vee peale. Tegelikult ei ole asjad sugugi nii.

Peatänava projekti ei pannud seisma mitte Kõlvart, vaid Aas. Aga ta tegi seda valimiseelsel ajal ja siis loomulikult ei öelnud keegi välja, et asi hakkab untsu minema.

Miks see projekt siis juba Aasa ajal seisma pandi? Põhjusi oli mitu, toon vaid ühe näite. Pärnu maanteel Musumäe kõrval on alla sajameetrisel lõigul kolm bussipeatust, kust väljub suunaga Vabaduse väljaku poole 34 bussiliini. Peatänava projekti autorite arvates peaksid need mahtuma ühele sõidurajale koos kahe trammiliiniga. Pole vaja olla ei arhitekt ega insener, et mõista, kui suur jama seal tipptunni ajal tekib. Kui sellest möödunud aastal räägiti, siis kostis vastuseks muuhulgas ka see, et polegi meil nii palju ühistransporti vaja, rahvas käigu jala või sõitku rattaga.

Tänases Postimehes ilmunud Peatänava projekti liikuvuseksperdi Marek Rannala jutt, et nende projektiga saaks pärast paranduste tegemist edasi minna, on lootusetult hilinenud. Ta tunnistab seal, et linnavalitsus tahtis näha kogu projekti osas liikluse modelleeringut, kuid projekti meeskond keeldus.

Nii see asi vinduski nii kaua, kuni linnapeaks sai Mihhail Kõlvart. Ta võib kellelegi meeldida või mitte meeldida, aga otsustusvõime puudumise all ta igatahes ei kannata. Kõlvart leidis, et nii suure projekti puhul on targem üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata ja kui küsimusi on rohkem kui vastuseid, siis ei viida asja ellu.

Peatänava õppetund ongi esiteks see, et praegu on Tallinnal linnapea, kes ei püüa otsuseid tehes kõigile meeldida. Ma ausalt öeldes ei usu, et kõik Tallinna autoomanikud tormaksid peatänava projekti lõpetamise eest tema poolt hääletama.

Teiseks on Tallinnal pragmaatiline linnapea (Tallinna TV lisarahastuse ärajätmine) ja peale selle oskab ta väga hästi ennast kehtestada (Eckerö Line’i suunamine Muuga sadamasse). Nii et harjuge sellega.