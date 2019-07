Vahetu kohtumine kipub tänapäeval paljudelgi justkui unustusehõlma vajuma, kuna kõigile on kättesaadavad mugavad suhtlusäpid Facetime, Skype, Whatsapp, Snapchat jms, kirjutab veebiväljaandes The Conversation Leedsi Becketti Ülikooli meedia, kommunikatsiooni ja kultuuri vanemlektor Melanie Chan.

Tihtipeale vähendavad sellised suhtlusviisid meie vajadust «päris ehtsa inimesega» kõneleda. Nii mõnedki argiasjad aetakse juba korda peamiselt tehnikavidinate abil. Me ei pea enam otse rääkima müüjatega, administraatoritega, bussijuhtidega ega isegi oma töökaaslastega, vaid saame pelgalt ekraanisuhtluse kaudu edastada kõik selle, mida iganes öelda tahame.

Kuna aga uudse tehnika ning tarkvararakenduste abil saame teistega sedavõrd kärmelt ja ladusalt ühendust võtta, hakkab meil paraku ununema vahetu vestluse väärtus. Hulga mugavam on ju kellelegi mingit sõnumit toksida, kui temaga isiklikult kohtuma minna.

Kehakeelsus

Digitehnoloogiate-alaseid uurimistöid tehes ei jäänud muidugi minulgi märkamata tõik, et kujundlikud väljendid nagu «kuulujutt» või «hoiame ühendust» rõhutavad just nimelt näost näkku suhtluse olulisust. Sest vahetu vestlus võib tõepoolest tugevdada meie sotsiaalseid sidemeid naabritega, sõpradega, töökaaslastega ja üleüldse kõigiga, kellega kokku puutume.

Niisugune suhtlus kinnitab vestluspartnerite «ehtsat olemasolu» ja inimsust sel kombel, mida teksti- ja sõnumisuhtlus üldse ei tuvastagi. Näost näkku vestlus on rikkalik meeleline elamus, mis nõuab mälestustes sobramist ja uute (mälu-)ühenduste moodustamist, kujutluspiltide ja seoste loomist ning vastuste valimist. Vahetu suhtlus on ühtlasi ka mitmeaistinguline kogemus – mitte kõigest eelprogrammeeritud laikide, animeeritud südamekeste ja kollaste laialt naeratavate tujukujude saatmine või vastuvõtmine.

Masinatega rääkimine

Teaduse ja tehnoloogia alaste sotsiaalteaduste professor Sherry Turkle hoiatab, et «masinate kaudu rääkima hakates unustame selle, kui oluline on näost näkku vestlemine meie suhete, loovuse ja empaatiavõime jaoks.» Seejärel aga «astume järgmisegi sammu – rääkides enam mitte pelgalt masinate kaudu, vaid masinate endiga.»

Samas on muidugi oluline arvestada sellega, et mõned inimesed eelistavadki netisuhtlust, kuna nii saavad nad end väljendada vabamalt, kui nad ise näost näkku vesteldes suudaks.

Tõsta pilk oma telefonilt

Lavapoeedi Gary Turki luuletus «Tõsta pilk oma telefonilt» maalib mõrkja pildi maailmast, kus tehnoloogilistest suhtlusvahenditest lummatud inimesed on näost näkku kohtumised sootuks hüljanud. See poeem pöörab tähelepanu vahetu suhtluse tunneterohkusele, toonitades kehalise kohaloleku olulisust sõpruses, seltsingus ja ka intiimses läheduses. Mõtlemapaneva teemapüstitusega luuletus rõhutab, et meie tähelepanu endale haaravad ekraaniseadmed kaugendavad meid teistega koosolemise kehalistest aistingutest.