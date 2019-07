Päeva karikatuur FOTO: Urmas Nemvalts FOTO: Urmas Nemvalts

Tallinna peatänava projekti pole peatatud, kuid praegusel kujul ei ole see teostatav, ütleb pealinna meer Mihhail Kõlvart. Ta lisab, et lähemate aastate jooksul plaani juurde ei naasta, sest enne tuleb viia trammitee sadamani, pikendada Rävala puiesteed ja suunata Estonia puiesteel liiklus osaliselt maa alla. Seega on sisuliselt pandud pidur projektile, mida veel eelmine linnapea Taavi Aas nimetas Tallinna väljapaistvaimaks innovatsiooniks.

Tänases lehes põhjendab Kõlvart, miks veel Aasale sobinud plaan tema silmis ei töötaks. Eelkõige on tema sõnul probleem tänava läbilaskevõimes, mis vähendaks autode arvu praegusest veerandini.

Peatänava projekti üks autoritest Toomas Paaver kirjeldas hiljuti Postimehes aga Kõlvarti otsust kui linnaplaneerimist 20. sajandi arusaamade järgi. Juunis lahkus ametist Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd, kes tunnistab samuti, et tema nägemus linnaplaneerimisest erineb sellest, mida linnavalitsus on avalikult välja öelnud.

Teadupärast teatas Kõlvart juba vahetult pärast ametisse astumist, et tema meelest kiusatakse autojuhte mitmel pool põhjendamatult. Seejuures on nüüd selge, et nii Reidi tee kui ka ümberehitatav Tulika tänav tulevad plaanitust autosõbralikumad ehk jalakäijate-jalgratturite arvelt laiemad.

Linnaruumi probleemid ei ole üksnes Tallinnale eriomased. Vabariigi juubeli eel ellu kutsutud «Hea avaliku ruumi» programmi raames said rahastuse 15 projekti, mille eesmärk on muuta linnasüdame keskkond inimsõbralikumaks. Peale arvukate linnaväljakute sai sealt tõuke ka Tallinna peatänava projekt, kuid praegu ähvardab see jääda ainsaks, mida ellu ei viida.

Arhitektide ja linnavõimu konflikt on põhimõtteline. Arhitektid ei taandu oma seisukohtadest, sest autode liiklemisvabaduse piiramine ongi nende eesmärk. Liiklejad tahetakse viia kas kahele jalale või trammidesse-bussidesse, sest kesklinn ei kannata praegustki autode hulka. Linna hinnangul tuleb esmalt aga välja ehitada kesklinna ümbritsevad teed, mis vähendaksid põhjust südalinna siseneda. Kõlvart on seadnud prioriteediks Reidi tee väljaehitamise.

Ei saa alati väita, et tõde on kuskil keskel, kuid eks selgi on oma põhjus, miks pealinlased niivõrd palju autodega kesklinna trügivad. Kui toimiva ühistranspordivõrgu tunnuseks pidi olema see, et sellega sõidab heal elujärjel keskealine mees, siis praegu sellist pilti bussis-trammis-trollis ei näe. Paraku on endiselt mugavam linnas ummikus istuda kui ühistransporti kasutada. Kuid ka see on linnavalitsuse tegemata töö, mida ei tohiks nüüdki lühiajalise kasu nimel edasi lükata.