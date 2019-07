Kaitseväe abiga on tehtud nii mõnigi investeering linna avalikku ruumi, kirjutab Virumaa Teataja ajakirjanik Aivar Ojaperv.

Millalgi 90ndate lõpus oli mul põhjust teha artikkel Tapa raudteejaama puhvetist. Siis oli seesinane asi veel alles, nüüd enam pole. Aga need olid ka puhveti viimased nädalad: räämas söögisaali servas lösutas paari kärbatanud juustusaiaga «külmlett», just nimelt jutumärkides, sest sihtotstarbeliselt see enam ei töötanud, ja joogiriiul: viin, kaks sorti õlut, odekolonn, rullis vetsupaber.