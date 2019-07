Nõukogude ajal teadsid need inimesed, kes olid lugenud 1978. aastal Valda Raua tõlkes eesti keeles ilmunud Kurt Vonneguti romaani «Tšempionide eine», et üks edukas autokaupmees on «muinasjutuliselt rikas» inimene. Kui rikas, eks see oli nõukogude inimesele juba segasevõitu. Pontiacist vast oldi kuulnud, kuid Dwayne Hooveri maja hoolikalt loetletud ehitusmaterjale oli töörahva riigis ehk vaid mõni erialateadlane oma silmaga näinud.