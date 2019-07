Eesti on võtnud endale seadusega kohustuse, et kui varasematel aastatel on struktuurne tasakaal olnud miinuses, siis peab uuel eelarveaastal üritama asjad plusspoole peale viia, nii et kokkuvõttes oleks meil tasakaal. Või kui varasematel aastatel on ülejääk, siis saab endale lubada väikest ülekulu.