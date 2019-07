Laulupeo teine päev. Kes sees, see sees – kes väljas, see väljas. FOTO: Eero Vabamägi

Kui järgmisel üldlaulupeol piletite arvu piiratakse, tähendab see, et paljudele eestlastele võib 2014. aasta suur pidu jäädagi elu viimaseks, kirjutab ajakirjanik Indrek Schwede.

Juubelilaulupeo piletidraama tõstatas rohkem küsimusi, kui neile on seni vastatud või neid käsitletud. Eelkõige puudutavad need laulupeo tulevikku. Kõige tähtsam on küsimus, kas 2019. aastal sai alguse laulupeo kontseptsiooni muutus.

Kuni tänavuse aastani mahtusid laulupeole ära kõik soovijad. See oli norm. See andis õiguse väita, et tegemist on kõige tähtsama eesti rahvast ühendava sündmusega, mis lepitab ja annab kõigile kohaletulnuile kauaks hea tuju. See andis õiguse ka pisut pretensioonikamalt öelda, et laulupeol käib iga õige eestlane. Pärast pühapäeva on kõik teisiti.

Olin üks neist, kellele piletimüügi peatamine mõjus šokina. Maailma üks suurimaid enesestmõistetavusi kaotas kehtivuse! Piletit ei saanud osta internetis ega kohapeal.

Luusisin minagi piletikassa juures, olles ühenduses oma uskmatusest keeletute tuttavatega. Istusin Narva maantee treppidel koos saatusekaaslastega otse lauluväljakut eraldava võre taga. Meist paari meetri kaugusel, aga teispool võre, olid murul piletiomanikud. Laulupeorahvast eraldasid trellid.

Halva kokkusattumisena juhtus nii, et kui ETV otseülekande alguses teavitati televaatajaid piletimüügi peatamisest, oli kaamera eelnevalt üle libisenud istepinkidega sektorist, kus täidetud parimal juhul viiendik kohtadest.

Kui järgmisel üldlaulupeol piletite arvu piiratakse, tähendab see, et paljudele eestlastele võib 2014. aasta suur pidu jäädagi elu viimaseks. Meie hulgas on palju neid, kel pole võimalik aega kaugele ette planeerida. Mõned elukutsed eeldavad töötamist nädalavahetustel, mõni käib sageli väliskomandeeringutel, mõni on ilmatundlik. Põhjuseid on veel.

Küllap oli otsus piletimüük peatada ja lõpetada õige, aga mismoodi selgus alles 2019. issanda aasta 7. juuli keskpäeval, et lauluväljakule üle 100 000 inimese ei mahu?

Need välismaal elavad eestlased, kel ei õnnestu eelmüügist piletit osta, võivad kodumaakülastuse ära jätta. Kui väliskooride hulk suureneb – ja tundub, et see kõditab meie eneseuhkust –, peame küsima: kellele me seda pidu siis ikkagi teeme?

Pühapäeval toimunu oli kommunikatsioonikrahh. Küllap oli otsus piletimüük peatada ja lõpetada õige, aga mismoodi selgus alles 2019. issanda aasta 7. juuli keskpäeval, et lauluväljakule üle 100 000 inimese ei mahu? Seda pidanuks ette nägema juba viis aastat tagasi, kui tekkis analoogne olukord, kuid piletite müüki siiski ei lõpetatud. Juba siis tulnuks tegeleda küsimusega, kas vajadusel muudame laulupeo kontseptsiooni ja müüme kindla arvu pileteid, mõeldes kõigile sellest tulenevatele tagajärgedele ja selgitades varakult otsuse tagamaid; kas võidame lauluväljakul ruumi puuderidade mahavõtmisega või jätame ära lastekoorid.

Nüüd on needsamad küsimused laual, aga millise hinnaga! Piinlik on vaadata, kuidas ürituse teabetalitus pani tanki politsei, kes seletas otsuste tagamaid iseenesest loogiliselt ja õigesti. Aga politsei ometigi ei kujunda meie rahvusliku suursündmuse formaati!

Võre taha jäänud inimesed olid väga rahumeelsed ja leplikud ning eriti seetõttu lõikas teravalt silma üks sotsiaalmeedia postitus, milles tõdeti: kõige enam teeb haiget, et jälle ei mõeldud rahva peale, meil on harjutud, et eestlane neelab vaikides kõik alla. Järgmisel päeval meedias kirjutatu, et laulupidu vähendas pingeid ja tegu oli ideaalilähedase peoga, võimendas seda tõdemust. Kurb ja ilmekas on võretagustest avaldatud foto 8. juuli Postimehes. Millised näod ja kehakeel!

Tundub, et korraldajate koorekiht pole veel adunud juhtunu tõsidust. See on ka loomulik, sest nagu peo kunstiline juht Peeter Perens tõdes: asja sees olles võitles ta kogu aeg pisaratega, kananahk oli ihul, jalad maapinnast 30 sentimeetrit kõrgemal. Suur töö on tehtud ja seespool trelle oligi kõik hästi. Küll peaks nii tema kui teised kõrgemad asjapulgad nüüd kahe jalga maale laskuma ja püüdma ilmutada empaatiavõimet nende inimeste suhtes, kes peolt sunnitult eemale jäid.