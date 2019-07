Eetika ja akadeemia on lahutamatud. Humanitaaria allutamine utilitaarse «kasu» mõistele ei too midagi head, kirjutab kolumnist Andres Herkel.

Suurkoolis hobusevargaks õppimise jutt on purjus Oru Pearu lalin. Tasakaalukas Hundipalu Tiit oli hoopis see, kes arvas, et Vargamäe peaks suutma ühe poja ülikooli saata. Kui aga Indrek «Tõe ja õiguse» II osa alguses Tartusse jõuab, seletab punase habemega puhvetipidaja, et Mauruse juures saab isegi hobusevargast inimene. Nii avaneb Tammsaare teose paatos ikka teistpidi.