Jalgpalli kui sotsiaalse nähtuse uurijad on esile toonud, et klubid on eelkõige kuuluvuse institutsioonid: nende veendunud poolehoidjate lojaalsus ei sõltu tulemustest. Klubi, mida nad toetavad, moodustab märkimisväärse osa nende enesemääratlusest. Kõik klubijalgpalliga kaasas käiv alates hooajakalendrist sisendab aga turvatunnet, et ebakindlas maailmas on midagi, mis aastatega ei muutu. Riikides, kus jalgpall on aastakümneid või sajandistki kauem suurt rolli mänginud, on selliseid fänne ka kõige madalamate liigade klubidel. Väliselt kõige nähtavam on vahest jalgpalli äriline (mängijate ost-müük, reklaamilepingud) ja meelelahutuslik külg: jalgpalli saab nautida igal tasemel, ühtki meeskonda oma lemmikuks pidamata. Või ise kaasa lüües.