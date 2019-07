Ent leke on tõsiasi. Nimelt avaldas The Mail on Sunday Sir Kimi salajased kirjad Londoni valitsusele, milles viimane iseloomustas Trumpi administratsiooni mitte just kõige paremate sõnadega. Nii näiteks nimetas Sir Kim Trumpi administratsiooni düsfunktsionaalseks ja saamatuks. Veel kirjutas ta, et administratsioonis toimuvad pidevad noavõitlused ja et Trump võib lõpetada hävinguga.

Tasub meenutada, et kui Trump presidendiametisse sai, soovis ta, et Briti suursaadikuks USAs saaks nende esieurovastane Nigel Farage. London nii ei talitanud ja on teada, et Sir Kim on suur Euroopa Liidu toetaja. On ka kahtlustatud, et kirju lekitades tahtis osa Briti tsiviilteenistusest (sest kust mujalt sai leke pärineda) diskrediteerida Briti eurotoetajaid. ELi lõhe jookseb Ühendkuningriigis ju läbi terve ühiskonna, hõlmates seega ka tsiviilteenistust.