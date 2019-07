Kas teid häiriks, kui teie laps abielluks EKRE toetajaga? Kuidas suhtuksite, kui teie tänavale koliksid elama sotsid? Mitmed uuringud on kinnitanud, et kui vihkamine mingi erakonna suhtes paisub väga suureks, viib see diskrimineerimiseni ka poliitilisest sfäärist väljaspool, isiklikul tasandil.

Ameerika Ühendriikides on erakondliku identiteedi põhine diskrimineerimine – mida muuhulgas mõõdetakse ka eespool näiteks toodud küsimustega – jõudnud sellise tasemeni, et seda on hakatud võrdlema rassismiga ning kasutusele on võetud termin «partism». Milline on aga olukord erakondliku vihkamisega Eestis?