Euroopas on laulul olnud ajalooliselt kaks peamist ühiskondlikku rolli: lepitada või võitluseks mobiliseerida. Eestis näib olevat leiutatud veel üks rollivariatsioon, kus rahvusradikaalsed poliitikud panevad laulva rahva taskusse rusika, kirjutab kolumnist Ahto Lobjakas.

Et kõik kohe alguses ausalt ära rääkida, on mul laulupidudest ainult häid mälestusi. Ühel viisil öölaulupidudest 1980. aastate lõpul, millel kõigil sai käidud, ja teisel viisil kümmekond aastat hiljem, kui Neeme Järvi juhatatud «O Fortuna» «Carmina Buranast» jättis kordumatu mulje – ma ei usu, et viimast oleks üldse kunagi rohkem inimesi korraga laulnud.