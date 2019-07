Minu silmis on need kaks agressiivset käsitlust omavahel kooskõlas, mõlemad toetamas poliitikutele vajalikku kiilulöömist. Nad teevad sinust võõra ja nõuavad moraalset ületust. Mil moel ma olen selle enda jaoks lahendanud? Sulen silmad selle ees, mis mulle kohe üldse ei meeldi, ja katsun orienteeruda sellele, mis on mulle meeltmööda. Ei, see pole roosade prillide ettetõmbamine, vaid kaine lähenemine, sest kõik muu tooks tüütu tiirutamise mööda suletud ringi, endal ees lakkamatult maailma peale solvunud eesli Iiahi nägu.

Mulle meeldib rahvuskultuur, mulle meeldivad rahvalaulud (või laulud, mis lähevad rahva sekka), mulle meeldivad rahvariided, mulle meeldivad inimesed, kellele see kõik on väärtuslik. Mul on hea meel, et minu puhtvene kooli õpetaja tegi mulle kunagi selgeks vähemalt kaks laulu, mida ma kuidagimoodi suudan isegi kaasa laulda (võib-olla peaksin oma eesti kolleegidele sagedamini rääkima, et vene koolis õpiti juba ammu enne reforme ja sugugi mitte ainult näitamiseks eesti laule, süstiti lastesse tunnet, et laulupidu on ka nende oma?).