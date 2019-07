Nordica on praegu teelahkmel. Kuidas edasi liikuda, kui riigi stardikapital hakkab kokku kuivama, turul pakub suurt konkurentsi airBaltic ja strateegiline partner LOT on huvitatud üknes endale ettevedamisest, kirjutab Estonian Airi endine juht ja lennundusekspert Toomas Peterson.

Legendaarses Karupoeg Puhhi raamatus on read: «Ühel õhtupoolikul kutsus Jänes Puhhi ja Notsu oma majja koosolekule. «Ühesõnaga, see Tiiger on hakanud viimasel ajal eriti kõvasti karglema,» alustas Jänes. «Mul tuli üks hiilgav mõte. Me võtame Tiigri ekspeditsioonile kaasa ja viime ta paika, kus ta ei ole kunagi käinud. Ja kaotame ta seal ära!» lisas ta.»