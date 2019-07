Igal riigikogu koosseisul on oma teemad, kuid mõne küsimuse lahendamine võtab rohkem kui neli aastat. Üks selline väljakutse on riigikogu valimisringkondade proportsionaalsemaks muutmine. Arutelud toimusid tublisti üle aastakümne, kuid lahenduseni pole jõutud – varem või hiljem avastab üks või teine poliitiline jõud, et konkreetne variant on ebasobiv just neile.