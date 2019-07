Euroopa Parlamendi väliskomisjon on vaatamata kõlavale nimetusele ilma igasuguse seadusandliku rollita, kirjutab endine eurosaadik Indrek Tarand (SDE) Eesti saadikute paiknemisest uue parlamendi komisjonides.

Ajakirjanik Evelyn Kaldoja on probleemi olemuse juba lühidalt lahti kirjutanud: tõsi ta on, et Eesti saadikute poliitilised püüdlused erinevad drastiliselt näiteks soomlaste omadest. Viimaseid iseloomustab europarlamendi rolli ning kodukorra parem tunnetamine ja ilmselt ka suurem riigitarkus.