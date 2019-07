Miks me oma elu ei hoia? See küsimus tuli mul korduvalt pähe möödunud pühade ja puhkuse ajal kodumaa teedel tavapärasest enam autoroolis kilomeetreid mõõtes.

Olles tunnistajaks arulagedatele möödasõitudele ja absoluutsele hoolimatusele nii enda kui ka teiste suhtes, on raske mingitki pidi näha meie liikluskultuuri paranemist. Pigem paistab kultuuritus aasta-aastalt edasi kanduvat. Statistika näitab, et viimase viie aasta jooksul on kannatanutega liiklusõnnetuste arv justkui ühiskonnas «oma koha» leidnud: aasta peale keskmiselt 1400 õnnetust ja veidi vähem kui 70 hukkunut. Enam-vähem samas taktis astume ka sel aastal. Kas me tõesti ei suuda paremini?

Muidugi, alati võib süüdistada valitsusi, kes pole aastakümnetega suutnud põhimaanteid neljarajaliseks ehitada, maanteeametit selle eest, et teed on talviti halvas korras, või näha süüdlasena hoopis meie geograafilist asukohta ja muutlikke ilmu. Arusaadavalt on kõigil neil faktoritel ka mõju statistikale, kuid põhivaenlane on siin hoopis inimmõistus (või selle piiratus). Kriitilise pilguga peeglisse vaadata on aga kellegi teise süüdistamisest teatavasti märksa keerulisem.